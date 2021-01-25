男包裝工激光筆射警員眼等罪成　判囚半年 (18:00)

被告區得福（28歲）被控襲擊警長李智健，並在公眾地方管有一支激光筆。判刑過後，囚車離開法院時，逾20人舉起亮了電筒光的手機，不斷拍打和追出馬路口，大叫「撐住呀！唔好放棄！」

辯方指出，兩份精神科報告均建議被告毋須住院，但需定期覆診，稱被告未至於智障，智力屬邊緣水平，又稱他患有偏狂型精神分裂，但過往從未知悉或被處方藥物。

另外，心理報告稱被告智力和控制衝動能力較弱，有時會錯誤理解別人的評價帶有攻擊或冒犯性，作出暴力行為的可能性會提高，但基於他人際和肢體能力較弱，所造成的物理傷害嚴重性較低；又指出被告願意接受專業治療，改善社交技巧、控制情緒及衝動的能力，重犯機會不高。

香官判刑時指出，本案案情嚴重，被告案發早上已帶備激光筆，顯示犯案有預謀，最終用以射警員的眼，警員沒有受傷實屬萬幸；而當日警員被圍困，被告的行為可能觸發人群情緒更高漲，造成更大規模的暴力；但考慮到激光筆殺傷力非最嚴重、被告智力較弱，襲警及管有激光筆分別以監禁3個月及7個月為量刑起點，每罪酌情減一個月，最終判處6個月監禁，同期執行。

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