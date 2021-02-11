新冠疫苗｜復星/BioNTech疫苗獲食衛局批准在港緊急使用　首批100萬劑最快2月下旬抵港 (17:49)

食物及衛生局公布 ，食衛局長今日（25日）根據《預防及控制疾病（使用疫苗）規例》（第599K章），認可復星醫藥/德國藥廠BioNTech的新型冠狀病毒疫苗在香港作緊急使用，有關認可今日起生效。
食衛局稱，根據疫苗供應商提供的資料，準備供港的首批約100萬劑復星/BioNTech疫苗已經完成生產程序，正進行安全和品質測試，若順利完成和通過測試，有關疫苗預計可於2月下旬由德國運抵香港。為確保有關疫苗持續安全，有效及具品質保證，食衛局長對上述認可附加條件，包括要求申請人必須繼續提交有關疫苗的最新臨牀數據、安全更新報告、藥廠生產每批疫苗的品質證明文件等。
新型冠狀病毒疫苗顧問專家委員會上周一（18日）開會後，一致通過建議食衛局對復星/BioNTech新冠疫苗批出緊急使用許可。
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