14歲男童破壞「優品360」罪成還押候判　官：唔知你不滿啲乜 (17:21)

被告為14歲男童，被控於2020年2月24日破壞天水圍天耀商場內的「優品360」。

裁判官水佳麗裁決時指出，店舖的閉路電視拍攝到其中一名有份破壞的人，不論身形、外套、手袖、背囊及波鞋樣式，均與被捕時的被告相似，故確定被告是片中破壞店舖的人。她不接納被告辯稱當時只是約了朋友打籃球，認為被告證供混亂；並接納被告於父母不在場下所作的招認，因認為他能夠正常對答，感覺不到他患有自閉症或在智力上有缺失，故裁定被告罪名成立。

辯方求情時呈上被告家人及社工的求情信，透露被告曾患自閉、癲癇及抑鬱症，年幼時在普通學校不開心，直至中學入讀特殊學校後才認識到朋友，現時性格平易近人，最近曾協助派發防疫物資，長大後立志做咖啡師，又稱被告願意向店舖賠償527元。

水官回應表示，經營店舖要經過很多努力，「先做到佢哋嘅夢想」，又稱社會上很多人有不滿，他們或許明白男童犯案動機，但「我唔知你不滿啲乜」。

其他報道：天水圍社區關注組11歲主席勸阻「大媽舞」聚集 遭老翁頭撼門牙

其他報道：涉暴動罪少女入稟禁警取手機內容 稱內有與律師通訊涉「法律專業保密權」

其他報道：facebook相片影片備份或轉移教學 一次過下載免手動搬家【睇圖示範】