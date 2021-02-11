伊利沙伯醫院3護士初步確診新冠肺炎　兩病房暫停收新症　醫管局籲輕微病徵者免赴急症室 (17:06)

醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻今（25日）在疫情記者會公布，伊利沙伯醫院3名護士初步確診新型冠狀病毒，另9名護士及一名醫管局文職人員被列密切接觸者須送往檢疫，故其中兩個內科病房A6及E6暫停接收新症，劉家獻呼籲出現輕微病徵的市民避免前往急症室求診，改向普通科門診或私家醫生求醫，減輕醫院壓力。1月26日報道：醫院旁設檢測站 醫護冀安排恒常檢測
3名初步確診護士詳情如下：
1.A6普通內科病房女護士：無接觸確診病人，居住大廈有確診個案，1月24日到急症室求醫
2.A10隔離病房女護士：曾照顧確診病人，1月23日下班後不適、發燒，1月24日求醫，曾與醫管局總辦事處一名文員共膳，被列密切接觸者送檢疫
3.E6普通內科病房男護士：去年12月7日至今年1月17日曾調往隔離病房照顧確診者，1月22日不適，有咳和痰，1月24日赴急症室求醫
3名護士工作期間均有穿戴合適個人防護裝備，院方會安排消毒清潔相關病房，已取環境樣本檢測，伊院明（26日）起呼籲全院職員檢測。
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