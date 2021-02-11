伊利沙伯醫院3護士初步確診新冠肺炎　兩病房暫停收新症　醫管局籲輕微病徵者免赴急症室 (17:06)

3名初步確診護士詳情如下：

1.A6普通內科病房女護士：無接觸確診病人，居住大廈有確診個案，1月24日到急症室求醫

2.A10隔離病房女護士：曾照顧確診病人，1月23日下班後不適、發燒，1月24日求醫，曾與醫管局總辦事處一名文員共膳，被列密切接觸者送檢疫

3.E6普通內科病房男護士：去年12月7日至今年1月17日曾調往隔離病房照顧確診者，1月22日不適，有咳和痰，1月24日赴急症室求醫

3名護士工作期間均有穿戴合適個人防護裝備，院方會安排消毒清潔相關病房，已取環境樣本檢測，伊院明（26日）起呼籲全院職員檢測。

伊利沙伯醫院 相關報道：

伊利沙伯醫院94歲女病人不治

新冠肺炎 相關報道：

今增73宗確診38為源頭不明 佐敦受限區檢13個案

亞博確診者明起可免費接受中醫診療

麗港城5座爆疫E室需撤離 有E室住客外出購物資準備檢疫