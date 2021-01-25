新冠肺炎｜亞博確診者明起可免費接受中醫診療 (16:54)

醫管局總行政經理（中醫）黃巧雲今（25日）在疫情記者會宣布，於亞洲國際博覽館社區治療設施住院的新型冠狀病毒確診者，明（26日）起可選擇接受中醫診療。
黃巧雲表示，年滿18歲的合資格患者可自願參與免費中醫診療；他們將先分別由西醫和中醫進行臨牀評估，是否適合中醫治療。
黃巧雲續稱，中西醫代表會組成專家小組，特別為亞博病人制訂臨牀診療方案，中醫師根據方案為病人處方合適中藥，病人接受首次診療後，按臨牀需要安排覆診及相關治療，出院後可繼續參加「中醫門診特別診療服務」；目前已有超過700名康復病人參與該計劃。
她稱，每次有兩名中醫師駐場提供服務，時間為早上9時至下午6時，設工作台熱線予當值西醫或病人諮詢，時間為早上9時至晚上9時，現有7間中醫診所派中醫師參與計劃。
中文大學中醫學院副院長林志秀表示，不會接收正服用抗病毒藥、病人肝腎功能異常、對中醫過敏，或蠶豆症的病人作中醫診療。
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