新冠肺炎｜今增73宗確診38為源頭不明　佐敦受限區檢13個案 (16:37)

在69宗本地個案中，14宗患者居於油尖旺區；8宗來自深水埗區，當中6宗於指定檢測區內。另今日有60多宗初步確診。

中醫鍾金全確診

衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，在今日確診個案中，患者包括天悅筲箕灣廣場鍾金全中醫師（個案10157），他在1月23日發病，衛生防護中心會追蹤在其傳染期曾應診的病人，部分病人須檢疫；衛生署一名醫生曾到該診所求診，現初步確診。張竹君稱，曾到該中醫診所求醫的病人應注意身體狀況，若不適應盡早求醫。

另外，位於佐敦、油麻地指定檢測區內的渡船街仁賢大廈健寧安老院一名院友確診，仁賢大廈早前因出現確診個案須強制檢測，故所有院友應已做了一次檢測。張竹君表示，該安老院規模比較細小，約20名院友及5、6名工作人員須檢疫。

增3幢大廈須強制檢測：

．北角東發大廈C座：兩單位共3人確診，兩單位樓層相同

．深水埗汝州街280-286A號（指定檢測區內）：一單位一人確診

．深水埗汝州街173號（指定檢測區內）：一單位一人確診

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