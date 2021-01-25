電腦技術員涉用黃傘襲警　涉案督察：被告未跑走前已揮動長傘 (18:30)

被告文澧鍵（26歲），報稱電腦技術員，控罪指他於2019年7月14日，在沙田新城市廣場一期469號舖外襲擊督察47098。

案發時為機動部隊訓練小隊第四隊的督察47098霍建文供稱，當晚近10時到沙田新城市廣場一期掃蕩，當時有過百人在廣場內聚集，他與同袍沿扶手電梯一直往上時，被人投擲水樽、雨傘等雜物，他衝至4樓一店舖外嘗試制止人群，並見右手持黃色長傘的被告，同袍大叫「唔好掟嘢！」後，被告轉身逃跑，他上前追捕時，被告用黃傘先後打中其左手手背和右手手掌，二人拉扯長傘其間，他失平衡倒地，被告其後被同袍制服。

辯方問霍建文，能否從片段中見被告左手掩頭、向前彎身，嘗試離開噴霧範圍，並曾撞到手持相機的人，他指出從片段中可以見到。辯方又質疑他為何事後沒有驗傷和拍下傷勢，他稱雙手當時痛，但未至於要到醫院驗傷的地步。

督察不懂讀被告名字法庭誓辭 稱英國讀書中文「讀同寫都麻麻」

督察葉浩明（音譯）供稱，當日制服被告後，被告曾表示雙眼刺痛，但他沒追問原因，也沒有留意當時是否有同袍已噴胡椒噴霧，但承認曾給被告一支水，亦知被告有洗眼。

葉浩明宣誓時，不懂讀「謹以至誠」中的「謹」字，需由法庭書記提醒讀音。他被控方問起被告名字時，又稱是「文……咩澧」，控方其後要求他寫出名字，他自稱「讀同寫（中文）都麻麻，因為我喺英國讀書」。

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