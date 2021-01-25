麗港城5座爆疫E室需撤離　有E室住客外出購物資準備檢疫 (15:27)

下午3時許，一批身穿保護衣的警員進入第5座，登記E室住戶資料。

住24E室的李太表示，暫未收到當局通知撤離，打算外出購買物資，包括洗潔精、牀笠，因怕檢疫中心物資不夠。對於大廈或出現垂直傳播，她感到「好驚」，又稱因育有一名10歲兒子，近日已減少外出。她說家中曾經裝修，換過喉管，但亦有倒水進喉管，認為「都OK」，平時洗手間沒有聞到異味。她表示，大廈大堂有警員知道她居於E室，建議她不要外出，因為將會有撤離行動。李太稱前兩天已做檢測，但至今未有報告，其丈夫則已收到陰性報告。

居近爆疫樓層 住戶稱「唔可以」搬走免播毒

麗港城5座住戶黃先生表示，知道大廈爆發疫情感到少許擔心，他與太太會多清潔家居。他說近日已減少外出，可在家工作，「𠵱家出去買4日餸」，之後會留在家中。黃先生住近14樓，被問E單位多戶確診，會否打算搬走，他說「唔可以咁做嘅」，以免產生傳播。

有住戶稱「聽袁國勇勸告」搬走

居於5座中高層H單位的黃先生表示，大廈衛生一般無問題，但稱近幾年無人清洗天井。被問大廈出現多宗確診會否擔心，他稱不擔心，「做好自己就得，我𠵱家都去驗第三次，驗完我去第二度住先」。至於既然不擔心，為何又決定搬走，他說：「咁聽袁國勇勸告離開嘛，成棟E都離開，雖然我哋唔係E，但都係離開好啲嘅。」

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