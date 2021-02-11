天水圍社區關注組11歲主席勸阻「大媽舞」聚集　八旬翁涉頭撼門牙施襲被捕 (22:45)

據王繼祖facebook表示，他昨日與助手到天秀路公園一帶時，發現有一群「大媽」和數名老翁聚集跳舞，遂上前勸阻，惟一名白衣老翁發難，指摘王繼祖及其助手「反中亂港」，王繼祖其後遇襲。

王繼祖拍下事發經過，片段顯示當時公園相當嘈雜，有人大聲播音樂及跳舞。王繼祖勸阻其中一名老翁時，對方情緒激動指罵王繼祖，再以頭撼及揮拳襲擊他，又試圖推開他。

王繼祖今午（25日）接受本報查詢時表示，關注組曾三度到天秀路公園跟進跳舞聚集做成噪音滋擾情況，其中於前日（23日）到公園時已與該老翁相遇，至昨日遭對方襲擊。王繼祖說當時遇襲後門牙感疼痛，休息後已沒大礙，稍後將到警署要求銷案，再循其他方向跟進。

王繼祖稱，事後認為「可能自己有啲說話刺激到佢（老翁）」，未來仍需繼續向康文署反映天秀路公園跳舞聚集問題。

警方表示，昨晚8時接獲一名11歲男童報案，稱昨午約5時在天秀路一公園與一名男子因聲浪問題爭執，其間遭對方以頭襲擊，案件列作普通襲擊，交由天水圍分區人員跟進；該男童口部感到痛楚，於天水圍醫院治理。

「天水圍社區關注組」於去年6月成立，主席兼創辦人王繼祖是一名11歲的小六生，其餘5位成員平均年齡亦僅13歲，關注組主要跟進天水圍區內設施維修進度等區務。