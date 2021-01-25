麗港城5座E室居民需撤離　袁國勇：15E至17E室現垂直傳播確診 (13:22)

港大微生物學系講座教授袁國勇今（25日）到藍田麗港城5座視察後稱，麗港城5座15E、16E、17E室均出現新型冠狀病毒確診個案，出現垂直傳播，宣布5座所有E室居民需撤離。
袁國勇表示，渠管保養妥善，觀察不到出現大問題，但懷疑會否因煙囪效應，病毒經渠管向上或下傳播，或天井位出現煙囪效應。他說，26D室與26E室共用天井位，接近27樓頂樓，可能因擾流效應，由E室病人釋放病毒經排氣管上頂樓，然後回落至26D室。
麗港城5座共10名居民確診，其中3人是印傭，一人是菲傭：
．16E室：4人
．15E室：1人
．17E室：1人
．26D室：3人
．19F室：1人
袁國勇補充，發現部分單位打通，若E、F室打通，F室居民也要撤離，但暫未掌握相關數目。
他解釋，16E室居民1月9日曾有家庭聚會，其中一人非居住麗港城亦已確診，可能因而令16E室全家染疫；另一可能性是麗港城5座此前有兩名保安員確診，其中一人居住油麻地新填地街，或是保安員或上述家庭經共用環境釋放病毒。
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