屯門良田村老婦倒斃路中　村內私家車染血揭奪命車禍　警拘24歲男司機 (20:15)

警方其後在屯門區拘捕一名24歲鄧姓男司機，涉嫌危險駕駛引致他人死亡、在意外發生後沒有停車及沒有報告意外，他正被扣留調查。

現場消息指出，死者倒臥於良田村19號屋外，涉事私家車停泊於21號屋對開。警方其後尋獲私家車車主，他報稱早前把座駕借給朋友使用，惟意外後該友人失去聯絡。據悉，事發時私家車上有3名男子，司機疑倒車期間撞倒事主，事主被捲入車底頭部重創斃命，3男事後棄車往輕鐵站方向逃去。現場地面留有血迹，警方圍封現場，在車身蒐證。

事主明日生日 家人悉離世「喊到豬頭咁」

有村民透露，死者89歲姓黃，為村內原居民，育有兩子兩女，平日有村民慣常稱呼她「叔婆」。該村民表示，黃婆婆年紀老邁但身體壯健，平日早上經常在村內「行嚟行去」晨運。村民稱黃婆婆明日（26日）正日生日，上周六（23日）與家人食生日飯，惟今早死於非命，形容其家人獲悉事件後「喊到豬頭咁」。

死者家人於現場助查後表示，正等警方通知下一步；由於事件可能牽涉法律程序，故不便多說。