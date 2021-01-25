何栢良：佐敦受限區唐樓多過一戶確診應整座檢疫　倡檢控封區前離開居民 (13:01)

何栢良指出，「受限區域」約有8000人，連同此前的150至160名確診者，陽性比率應是更高，而非政府公布的0.17%。

他稱，受限區唐樓環境、渠管情況差，建議大廈若多於一住戶並有多人確診，整座居民應送檢疫，否則封區前拉篋離開的居民返回住所，或部分人處潛伏期數日後發病，該區傳播鏈「基本上由頭到尾無斷過」，即使受限區完成檢測不一定「清零」。

何栢良亦稱，幾百名住戶封區前拉篋離開是不負責任，認為政府應加強針對該區的檢控，如離開沒作強制檢測、不戴口罩、隨拋垃圾的市民，否則只會事倍功半。

另外，接近油麻地果欄一帶過去兩周累計16幢大廈爆疫，共64宗確診，何栢良認為果欄若現群組爆發，應盡快完成強制檢測，並把緊密接觸者和次接觸者送檢疫。

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