佐敦封區兩日後解封　街市豆品店逾半貨變壞需丟棄損失逾萬元 (12:09)

【12:09更新】油麻地及佐敦一帶被圍封的「受限區域」今日（25日）凌晨3時30分解封。早上8時許，警方已徹底撤離該區，僅有小量警車停留在逸東酒店同眾坊街對開戒備，海關、消防處、入境處及懲教處人員則繼續身穿全身保護裝備，於「受限區域」內各大廈出入口把守，替進出市民登記資料。食環署亦派人到場加強清潔。至早上10時許，穿保護衣人員陸續離開，受限區域內的排檔、商店開門營業，惟人流較平日疏落，有市民無戴口罩坐在商店外抽煙。16:37報道：佐敦受限區檢13個案
油麻地街市位處「受限區域」內，過去兩日均無法營業。街市內一間豆品店負責人蔡先生表示，封區期間他一直留在家，今早特意在食環署清洗街市前返回店內，發現店內有逾半貨物已變壞需丟棄，損失達5位數字。蔡先生認為自己是一介小市民，對政府決定只能接受，但認為疫情下要做足防範，「擾民都冇辦法，做完檢測病毒傳播力會小啲」。
位於新填地街生果檔的負責人葉先生今早亦返回檔內了解，他稱政府沒有通知商戶封區決定，但認同是「驚你班人走晒」，政府決定合理。他又稱早有放長假休息的決定，生果檔已把水果收起，封區期間損失輕微，認為解封後街坊可安心。
尼泊爾裔居民Kumar留家兩天後今早外出，計劃到超市買餸，形容自己感覺良好。另有受限區內的街坊今早到區內買餸，表示封鎖後更乾淨，覺得安心：「洗太平地呀嘛！」潮州麵店東主73歲林婆婆今早仍戴着手帶，對於解封後可再次到街上走動，林婆婆說感到開心。
另外，新填地街另一食品店貓主彭小姐表示，自己早已顧慮到封區後店內10歲愛貓糧食問題，故留下大量糧水給愛貓，愛貓沒有大礙，若政府再封區，會再留糧水給牠。
民政事務局長徐英偉昨日（24日）稱此區流動性高，不像公屋有住戶紀錄，人員已在沒應門的單位張貼告示，若開門「整爛」通告便會知道曾有人出入。記者今早到上海街162-164、166-168號兩幢唐樓觀察，發現有3戶門外貼有民政署到訪不遇的告示，其中一戶為裁縫工場，過去兩日沒營業。不過，該通告並非張貼在門鎖或覆蓋門罅，相信業戶開門時不會「整爛」通告。