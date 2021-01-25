佐敦封區兩日後解封　街市豆品店逾半貨變壞需丟棄損失逾萬元 (12:09)

油麻地街市位處「受限區域」內，過去兩日均無法營業。街市內一間豆品店負責人蔡先生表示，封區期間他一直留在家，今早特意在食環署清洗街市前返回店內，發現店內有逾半貨物已變壞需丟棄，損失達5位數字。蔡先生認為自己是一介小市民，對政府決定只能接受，但認為疫情下要做足防範，「擾民都冇辦法，做完檢測病毒傳播力會小啲」。

位於新填地街生果檔的負責人葉先生今早亦返回檔內了解，他稱政府沒有通知商戶封區決定，但認同是「驚你班人走晒」，政府決定合理。他又稱早有放長假休息的決定，生果檔已把水果收起，封區期間損失輕微，認為解封後街坊可安心。

尼泊爾裔居民Kumar留家兩天後今早外出，計劃到超市買餸，形容自己感覺良好。另有受限區內的街坊今早到區內買餸，表示封鎖後更乾淨，覺得安心：「洗太平地呀嘛！」潮州麵店東主73歲林婆婆今早仍戴着手帶，對於解封後可再次到街上走動，林婆婆說感到開心。

另外，新填地街另一食品店貓主彭小姐表示，自己早已顧慮到封區後店內10歲愛貓糧食問題，故留下大量糧水給愛貓，愛貓沒有大礙，若政府再封區，會再留糧水給牠。

民政事務局長徐英偉昨日（24日）稱此區流動性高，不像公屋有住戶紀錄，人員已在沒應門的單位張貼告示，若開門「整爛」通告便會知道曾有人出入。記者今早到上海街162-164、166-168號兩幢唐樓觀察，發現有3戶門外貼有民政署到訪不遇的告示，其中一戶為裁縫工場，過去兩日沒營業。不過，該通告並非張貼在門鎖或覆蓋門罅，相信業戶開門時不會「整爛」通告。

佐敦解封 相關報道：

佐敦「受限區域」封鎖47.5小時 凌晨3時半解封【短片】