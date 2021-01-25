佐敦「受限區域」封鎖47.5小時　凌晨3時半解封【短片】 (08:36)

食物及衛生局及民政事務局昨（24日）傍晚在記者會上宣布「受限區域」內的居民可持陰性證明及當局發放的手帶經登記後進出該區域，並稱有望午夜解封。午夜前後，數輛隸屬懲教署的貨車駛出「受限區域」，其後有外判洗街車進入區域內洗地。衛生署派出最少4輛24座小巴，載走相信為確診者的密切接觸者的居民前往檢疫。

至凌晨3時許，介乎甘肅街及佐敦道一段上海街已經完全清空，有大型旅遊巴在廟街停泊，等候接載工作人員離開。凌晨約3時半，現場機動部隊警員搬走圍封街道的鐵馬，同時告知在場傳媒現場已經解封。警方並收起摺疊式橫閘，交通警員收拾路上雪糕筒等工具，首輛汽車在警車引領下駛入上海街，「受限區域」正式全面解封。

在上海街與甘肅街交界、原先由警方負責看守的「檢查站」，地上遺下一個紙箱，內有曾穿過的個人防護衣，旁邊亦有數件全新、未開封的藍色個人保護衣。

食衛局長陳肇始昨日傍晚在記者會表示，「受限區域」逾7000人已接受新型冠狀病毒檢測，當中13人呈陽性，比率達0.17%。

佐敦解封 相關報道：

佐敦封區兩日後解封 街市豆品店逾半貨變壞需丟棄損失逾萬元

佐敦「受限區域」 相關報道：

市民離開「受限區域」感解放 想買咖啡、與家人吃飯【短片】

禁足自娛｜小朋友窗前舉毛公仔 街坊天台耍樂【圖輯】

「受限區域」逾7000人檢測13人陽性