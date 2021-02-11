facebook相片影片備份或轉移教學　一次過下載免手動搬家【睇圖示範】 (08:50)

步驟1：

開啟facebook個人頁面，網頁版按右上角「向下三角箭嘴」（應用程式App版按右下角「三」），選擇「設定和隱私」中的「設定」。

步驟2：

在選單中選擇「你的facebook資訊」，再選擇「轉移你相片或影片的副本」，進入「查看」後，根據指示輸入帳戶密碼。

步驟3：

如想將facebook照片及影片全數下載至電腦，可進入「下載資訊」，在「相片和影片」的方格內打剔，再按「建立檔案」，等待跳出通知後點選「下載」即完成。

步驟4：

如想將facebook照片及影片轉移到其他雲端平台，例如Google相簿，選擇「目的地」後，按個人需要點選相片或影片，確認後按「繼續」，選擇Google帳戶按「允許」將權限授予facebook，勾選「加入Google相簿相片庫中」再按「允許」，最後按「確認移轉」即完成。

轉移後照片尺寸不作壓縮

facebook內已設置「相簿轉移工具」功能，下載後的資料夾「photos_and_videos」會根據每個相簿區分，因上載facebook時相片已經壓縮，下載後則仍會保留facebook上的相片尺寸沒有再作壓縮。

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