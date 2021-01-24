去年辦周梓樂追悼會、補校園標語油漆　科大學生會會長被勒令休學一學期 (20:40)

相關報道：科大學生會今晚辦追思會悼周梓樂 校方︰禁校內公眾集會不排除報警（2020年5月8日）

麥嘉俊稱，去年8月學生會收到教務處指控5至6月發生的5件事，包括在校舉辦周梓樂逝世半年追悼會，為校園「青蛙路」的標語「希望在於人民 改變始於抗爭」補油漆，以及無按校方指示移除港獨文宣等，由學生紀律委員會處理。麥嘉俊引述校方稱，他們違反限聚令，有關活動未獲校方批准，損害校譽，違反「One UST」（同一科大）原則。

他們早前經過書面解釋及親身答辯後，本月收到處分。麥嘉俊稱，損校譽此等說法可謂「任校方講」，「校方話係就係」，認為《港區國安法》之後，學生在校園的表達空間愈來愈少，甚至有學生試過貼空白的memo紙也被移走。

學生會facebook帖文稱，對裁決極度遺憾，稱已盡力採取有效防疫措施舉辦悼念會，並選擇在人流稀疏的時分為青蛙路補油，無奈校方仍以不同規條對幹事的行為逐項處分。

科大稱，基於私隱，大學未能披露個別學生紀律聆訊相關的詳情及資料；就學生舉辦活動及使用校園設施均有既定指引，亦會按社會實際情況，包括衛生及安全等考慮，就校內活動制訂適時政策。如有學生經校方多次勸喻及解釋，仍不遵從規定，教務長可根據投訴個案的嚴重性，決定是否將個案轉交學生紀律委員會審理。