佐敦封區｜市民離開「受限區域」感解放　想買咖啡、與家人吃飯【短片】 (22:22)

【22:22更新】政府宣布佐敦「受限區域」內已檢測呈陰性、並佩戴手環的市民，現可於指定出入口進出。於上海街與南京街的其中一個出口，晚上7時許約10人排隊登記離開封鎖區，市民出示檢測陰性信息、登記資料、戴手環等程序，約1分鐘後便可離開封鎖區自由活動。相關報道：已檢測陰性者現可進出「受限區域」 政府目標午夜可解封
教師吳先生表示，離開封鎖區的感覺「被解放」，稱封鎖區內不能自由行動，自己有準備應急物資、食物，否則會感徬徨。他同意封區的部署是「兩難」，「若太早通知，居民會離開，太遲則無法準備」，但他稱部門之間的協調應要更好。他舉例說，家中有行動不便長者，但初期無一部門可安排上門檢測，部門間互相推卸責任，最終雖獲上門完成檢測，但令人感覺行動沒有組織。他又對政府提出「小區清零」的目標感不解，一方面封鎖的區域比最初提出的細，另一方面亦不知對抗疫大目標有何貢獻，認為政府要向公眾交代。
陳女士表示，「好開心、好似好free（自由）」，但不滿圍封安排突然，「好似坐監」。她說，現時「最想買杯咖啡」。
鄭先生對能離開「受限區域」感興奮，會與家人吃飯。他稱，封區最主要影響工作，他要臨時請假，飲食方面則還可以。他認為，是次封區勞民傷財，亦不知成效，政府又動用大量人力物力，認為不太值得。