聘年輕人製毒　販毒集團主腦及女友落網　警檢430萬元犯罪得益 (15:35)

被捕梁姓及林姓男子年齡24歲，被捕連姓女子28歲，3人報稱無業，分別涉嫌製毒、販毒、串謀販毒及洗黑錢被捕，現正被扣留調查。警方相信，集團主腦及其女友沒有正當收入，二人名下一間已註冊的公司亦沒有真正業務，相信他們一直以販毒得益維生。

警方於灣仔謝斐道一單位拘捕集團主腦及其女友，檢獲200萬元現金及價值100萬元的手表及手袋。警方相信，二人居於上址約一年半。

人員另於九龍灣臨興街一工廈單位外截查一名男子，於其身上檢獲350克霹靂可卡因，以及在其租用的單位內檢獲500克未加工可卡因及220克霹靂可卡因、一批製毒及包裝工具。警方相信，該名男子為掙快錢而受聘於販毒集團，協助製毒及包裝毒品。

警方昨晚（23日）搜查元朗一車房，發現一輛以集團主腦旗下空殼公司登記的保時捷，市值約60萬元，另搜查西環山道一個屬於同一集團的迷你倉，檢獲約500克可卡因。

警方相信，行動成功瓦解該製毒及販毒集團。