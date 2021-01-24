港聞

佐敦封區｜排檔檔主憂兩貓斷水糧　消防剪鎖救出一貓　另一貓走掉 (15:48)

佐敦「受限區域」內有多個排檔，新填地街49-50號海味雜貨檔主芳姐表示，她有兩隻貓於排檔中，一隻是養了25年的貓女「財女」，另一隻是養了10年的貓公。由於該區封鎖，已兩日無法開檔餵貓。她今日（24日）到限制區外請求協助餵貓，但守在閘外的警員將她「點來點去」，未能即時協助。其後芳姐遇到正在巡區的油尖旺區議員陳嘉朗，請求協助。18:14報道：已檢測陰性者現可進出「受限區域」 政府目標午夜可解封

上 / 下一篇新聞