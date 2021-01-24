佐敦封區｜排檔檔主憂兩貓斷水糧　消防剪鎖救出一貓　另一貓走掉 (15:48)

芳姐手拿兩個貓罐頭及一支水，表示兩隻貓已無飲食兩日兩夜，擔心牠們餓死，「人搵到嘢食，動物搵唔到」。

陳嘉朗致電民政專員要求派人幫忙，終由消防員剪開排檔的鎖，將其中的貓女救出，帶到受限區外，由芳姐接回，餵牠飲食，但另一隻貓公在消防救出期間走掉。

陳嘉朗批評，政府封區做法敏感度不足，遺忘照顧區內的小動物。

佐敦封區 相關報道：

禁足自娛圖輯：小朋友窗前舉毛公仔 街坊天台耍樂

許樹昌：倘「受限區域」檢測陽性率高 一周後應再檢測惟毋須禁足

張建宗：有信心明早6時解封 今日洗樓找漏網之魚

佐敦「受限區域」暫約6900人已檢測

新冠肺炎 相關報道：

今增76確診27源頭不明

安達邨智達樓、太古城寧安閣、深水埗南昌街84號納入強制檢測

廣華醫院72歲長期病患男確診者離世

近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

首封區擬即日檢萬人 9小時驗1/3 醫生批錯失圍堵3時機 林鄭認走漏風聲削成效