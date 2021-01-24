佐敦封區｜排檔檔主憂兩貓斷水糧　消防剪鎖救出一貓　另一貓走掉 (15:48)

佐敦「受限區域」內有多個排檔，新填地街49-50號海味雜貨檔主芳姐表示，她有兩隻貓於排檔中，一隻是養了25年的貓女「財女」，另一隻是養了10年的貓公。由於該區封鎖，已兩日無法開檔餵貓。她今日（24日）到限制區外請求協助餵貓，但守在閘外的警員將她「點來點去」，未能即時協助。其後芳姐遇到正在巡區的油尖旺區議員陳嘉朗，請求協助。18:14報道：已檢測陰性者現可進出「受限區域」 政府目標午夜可解封
芳姐手拿兩個貓罐頭及一支水，表示兩隻貓已無飲食兩日兩夜，擔心牠們餓死，「人搵到嘢食，動物搵唔到」。
陳嘉朗致電民政專員要求派人幫忙，終由消防員剪開排檔的鎖，將其中的貓女救出，帶到受限區外，由芳姐接回，餵牠飲食，但另一隻貓公在消防救出期間走掉。
陳嘉朗批評，政府封區做法敏感度不足，遺忘照顧區內的小動物。
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