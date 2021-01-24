新冠疫苗｜許樹昌：倘科興2月中未能提供數據　政府應另覓他選 (14:50)

港府協議採購的3款新型冠狀病毒疫苗中，中國科興疫苗未在醫學期刊刊登第三期臨牀測試結果。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今（24日）接受無綫新聞《講清講楚》訪問時表示，以滅活技術製造疫苗的科興最先向港府表達興趣，雙方有初步協議在先，當局要等科興提交數據，屆時會盡快審視數據；如果科興未能提供數據，或第三期數據有問題，政府則要作調整，尋求同一技術平台的疫苗。他建議，若科興未能於2月中提供數據，政府要另覓他選，「要政府再傾，不是一個人的決定」。
許樹昌續指出，據衛生署及食物及衛生局負責採購疫苗的官員，當局正留意第四款技術平台的疫苗，「估計多數是蛋白分子疫苗」。翻查資料，美國生物科技公司Novavax的疫苗已進入第三期臨牀測試，團隊先將新冠病毒S蛋白（spike protein）的基因置入桿狀病毒，再感染昆蟲細胞以製造出更多S蛋白，並將S蛋白重組成納米顆粒，即使其形狀與新冠病毒相似，但該合成物不具複製病毒或致病能力，注射人體後則可誘導出免疫反應。
倡航空業列較優先接種群組
食衛局長陳肇始日前稱將要求本獲豁免檢疫的飛機機組人員，將來抵港後需要於指定酒店檢疫14日。許樹昌表示，海外流行的變種病毒傳播力增加，航空業界員工感染風險高，認為可考慮將航空業界列作較優先的接種群組，長者則維持最先接種組別。
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