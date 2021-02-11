佐敦封區｜許樹昌：倘「受限區域」檢測陽性率高　一周後應再檢測惟毋須禁足 (13:55)

許樹昌指出，今次行動涉及數千名政府人員參與，另要提早通知小販等，或間接提供封區的線索。他說如在當區工作的員工，會有相關名單方便跟進，最擔心有「黑市居民」（非法居民）提早離開，有病毒散出區外的風險，港府需要跟進多少市民在封區前已離開，例如多少單位沒人應門。

對於後續跟進，許樹昌認為，若「受限區域」檢測陽性率高，應考慮一星期後再做一次檢測，但當局掌握已檢測者的資料，相信毋須再封區。他稱，香港樓宇密度高，難以協調人手、物資以推行配合禁足令的全民檢測，以小區形式較合適。若日後其他區域多大廈確診，污水樣本持續驗出陽性，可參考今次模式推行檢測，惟通知時間應縮短；如政府能及時調動人手，不一定在周末進行。他又說，要留意油麻地果欄的疫情，如有需要便要擴大檢測區，甚至封區檢測。

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