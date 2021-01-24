警搗違例營業餐飲處所派對房間　拘17人票控38人 (12:22)

凌晨零時許，屯門警區人員突擊搜查屯門業旺路一工業大廈，搗破一間懷疑無牌酒吧，檢獲約360罐啤酒、160瓶酒精飲品及大量影音器材，2男1女（年齡介乎28至46歲）涉嫌無牌售賣酒類飲品、無牌藏有酒類飲品可作販賣用途及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）被捕。場內5男7女顧客（23至60歲）涉在沒有領取酒牌的處所飲酒被捕，及違限聚令被票控。所有被捕男女現正被扣留調查。

另外，昨晚近11時，觀塘警區雜項調查隊、行政支援小隊及特遣隊突擊巡查區內多間派對房間，發現觀塘道官塘工業中心三期一間派對房間疑正違規營業，一名25歲本地男子涉違第599F章被捕，派對房間內年齡19至27歲的8男5女則涉違限聚令被票控。

中區警區牌照組人員昨午5時起亦於區內巡查多間餐飲業務處所，發現位於雲咸街一商業大廈的樓上處所違規營業，人員於上址檢獲一批水煙壺及吸食水煙工具、大量煙草及約200支酒類飲品，總值約5萬元。一名38歲男負責人涉嫌違反599F章被捕，7男6女涉違限聚令被票控，當中3名男子同時涉嫌違反《吸煙（公眾衛生）條例》（第371章）被票控。