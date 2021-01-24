佐敦封區｜張建宗：有信心明早6時解封　今日洗樓找漏網之魚 (11:49)

張建宗承認，行動無疑有不足，港府已為受影響居民提供食物包及清潔用品；行動顯示政府果斷、當有需要時不會猶豫，即採取區域限制以達致「小區清零」。倘將來有需要，不排除在其他區採取同類行動。張建宗續說，明白有居民昨日未能上班，但公眾健康、公眾衛生為首要，望僱主體恤及諒解僱員，盡量多關顧僱員情況，勿扣減僱員薪金，可考慮在家工作及放有薪假的可行性；倘個別居民有困難，勞工處樂意提供協助。

無法掌握提早離開居民數目

張建宗稱，由於區內居民流動性高，無法掌握提早離開該區的居民數目，根據過往統計處數字，該區域人口約8000人，港府預計檢測量為1萬，昨日已有近7000人接受檢測，加上新填地街居民較早前已撤離至檢疫中心，相信已離開的人數不多。

政府強制檢測公告規定，居民需於今日凌晨零時前完成檢測，被問到今日才到場檢測的居民會否被控違法，食物及衛生局長陳肇始表示，在早前同須接受強檢的乙明邨，有居民因特別理由而未有在規定時間前接受檢測，人員會勸喻居民盡快接受檢測，今次亦會以同樣形式進行，倘勸喻後居民仍未作檢測則會被檢控。

港府昨（23日）首次動用限制與檢測宣告權力，在油麻地及佐敦圍封「受限區域」，實施「留在原處所」檢測令，約1萬人須即日檢測，禁足兩日，待全區人確定結果才可離開。

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