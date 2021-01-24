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新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (12:28)

本港上周六（23日）新增81宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（1月17至23日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。17:19報道：安達邨智達樓、太古城寧安閣、深水埗南昌街84號納入強制檢測

○油尖旺區

旺角中心

海灣軒海景酒店

廣東道830號 大安茶冰廳

豉油街23號 四寶食堂

奧海城2期 金滿庭

銀行中心廣場

好景商場

信和中心

中港薈

國際廣場 彩薈軒

現時點 好彩海鮮酒家

太子 ~ 藍馬之城

港鐵油麻地站

漢宜大廈 Hello India Restaurant & Bar

碧街27號 勝利超級魚丸

港灣豪庭廣場 百分百餐廳

Mira Place 2 Don Don Donki

○九龍城區

壹號名薈 尚宴21

○深水埗區

長沙灣政府合署

○觀塘區

淘大商場 越棧

麗港城商場 豪宴海鮮酒家、一粥麵

啟田商場 和味餐室

○葵青區

石蔭商場 茗港酒家

安蔭商場 君逸軒酒家

葵涌商場

葵芳閣 龍寶酒家

○荃灣區

力生廣場 快樂蜂

南豐中心

○元朗區

怡豐花園 日本料理嘉兵衛

洪福街市

形點Ｉ

上村12A號 恩記茶餐廳

合益廣場

嘉湖海逸酒店二期 逸逸居

○屯門區

華都商場 雲南小鍋米線

○沙田區

沙角市場

新城市廣場3期 唐宮小聚

○東區

Atelier

銀河廣場

香港東隅

北角城中心

興華（二）邨和興樓 興華茶餐廳

寶城閣地下 珍寶海南雞專門店

新都城大廈地下 富臨皇宮（北角店）

○南區

香港警察學院武毅樓室內靶場

數碼港4座

○灣仔區

渣甸中心 Hungry Korean

○中西區

置地廣場

中信大廈 有馬日本料理

蘇杭街105號 鮨政

吉席街93號 MAMA MALOUF Restaurant

○離島區

香港國際機場 一號客運大樓

○西貢區

Monterey Place

PopCorn 星巴克咖啡

資料來源：衛生防護中心（截至2021年1月23日）

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