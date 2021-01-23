新冠肺炎｜強制檢測大廈及地點名單（1月23日更新版） (23:12)

任何在2021年1月10日至23日期間，曾身處以下地方逾兩小時的人（2021年1月26日或之前接受檢測）

．油尖旺東安街3號順豐大廈

．深水埗長沙灣道171號

．深水埗元州街25-27號

．深水埗福榮街126-128號/欽州街96-98號

．土瓜灣下鄉道5-19號益民大廈

．灣仔星街2A-2G號星月閣

任何在2021年1月9日至22日，曾身處以下地方逾兩小時的人（2021年1月25日或之前接受檢測）

．柴灣茵翠街9號悦翠苑

．將軍澳貿泰路8號茵怡花園第3座

．元朗青山公路元朗段211-223號及擊壤路2-10號喜利大廈

．油尖旺炮台街33-35號

．油尖旺白加士街66-66A號

．油尖旺南京街1J-1N號/白加士街68-70號南京大樓

．油尖旺南京街3-5號懷高大廈

．深水埗大南街260-262號

．深水埗桂林街95號/基隆街359號

任何在2021年1月8日至21日，曾身處以下地方逾兩小時的人（2021年1月24日或之前接受檢測）

．藍田麗港街31號麗港城第5座

．油尖旺海庭道16號富榮花園第2座

．葵涌安足街7號安蔭邨德蔭樓

．油尖旺吳松街119-121號穎嘉樓

．油尖旺渡船街7-10號仁賢大廈

．油尖旺廟街108-116號漢興商業大廈

．油尖旺廟街118號

．油尖旺吳松街1-3號創遠樓

．油尖旺吳松街5-11號

．油尖旺吳松街15-17號金源樓

強制檢測大廈詳情

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