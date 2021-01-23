新冠肺炎｜強制檢測大廈及地點名單（1月23日更新版） (23:12)

截至1月23日，強制檢測涵蓋的大廈如下：
任何在2021年1月10日至23日期間，曾身處以下地方逾兩小時的人（2021年1月26日或之前接受檢測）
．油尖旺東安街3號順豐大廈
．深水埗長沙灣道171號
．深水埗元州街25-27號
．深水埗福榮街126-128號/欽州街96-98號
．土瓜灣下鄉道5-19號益民大廈
．灣仔星街2A-2G號星月閣
任何在2021年1月9日至22日，曾身處以下地方逾兩小時的人（2021年1月25日或之前接受檢測）
．柴灣茵翠街9號悦翠苑
．將軍澳貿泰路8號茵怡花園第3座
．元朗青山公路元朗段211-223號及擊壤路2-10號喜利大廈
．油尖旺炮台街33-35號
．油尖旺白加士街66-66A號
．油尖旺南京街1J-1N號/白加士街68-70號南京大樓
．油尖旺南京街3-5號懷高大廈
．深水埗大南街260-262號
．深水埗桂林街95號/基隆街359號
任何在2021年1月8日至21日，曾身處以下地方逾兩小時的人（2021年1月24日或之前接受檢測）
．藍田麗港街31號麗港城第5座
．油尖旺海庭道16號富榮花園第2座
．葵涌安足街7號安蔭邨德蔭樓
．油尖旺吳松街119-121號穎嘉樓
．油尖旺渡船街7-10號仁賢大廈
．油尖旺廟街108-116號漢興商業大廈
．油尖旺廟街118號
．油尖旺吳松街1-3號創遠樓
．油尖旺吳松街5-11號
．油尖旺吳松街15-17號金源樓
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