新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (10:00)

本港周五（22日）新增61宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（1月16至22日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。
○油尖旺區
油麻地街市
誠興樓 新森林焗之專門店
入境事務處 西九龍辦事處
彌敦道594-596號 紅茶
旺角中心
海灣軒海景酒店
廣東道830號 大安茶冰廳
豉油街23號 四寶食堂
奧海城2期 金滿庭
銀行中心廣場
好景商場
信和中心
中港薈
國際廣場 彩薈軒
現時點 好彩海鮮酒家
太子 ~ 藍馬之城
港鐵油麻地站
碧街27號 勝利超級魚丸
○九龍城區
壹號名薈 美心MX、尚宴21
○觀塘區
淘大商場 越棧
麗港城商場 豪宴海鮮酒家、一粥麵
啟田商場 和味餐室
○葵青區
石蔭商場 茗港酒家
安蔭商場 君逸軒酒家
葵芳閣 龍寶酒家
荔景邨街市
○荃灣區
安蔭商場
洪福街市
荃豐中心
力生廣場 快樂蜂
南豐中心
○元朗區
朗屏商場 麥當勞
怡豐花園 日本料理嘉兵衛
形點Ｉ
上村12A號 恩記茶餐廳
合益廣場
○屯門區
華都商場 雲南小鍋米線
○沙田區
新城市廣場3期 唐宮小聚
○東區
銀河廣場
香港東隅
柴灣市政大廈
○灣仔區
渣甸中心 Hungry Korean
○中西區
置地廣場
中信大廈 有馬日本料理
蘇杭街105號 鮨政
吉席街 93 號 MAMA MALOUF Restaurant
○離島區
香港國際機場 一號客運大樓
○西貢區
Monterey Place
PopCorn 星巴克咖啡
資料來源：衛生防護中心（截至2021年1月22日）
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