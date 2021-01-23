港聞

新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (10:00)

本港周五（22日）新增61宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（1月16至22日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。

○油尖旺區

油麻地街市

誠興樓 新森林焗之專門店

入境事務處 西九龍辦事處

彌敦道594-596號 紅茶

旺角中心

海灣軒海景酒店

廣東道830號 大安茶冰廳

豉油街23號 四寶食堂

奧海城2期 金滿庭

銀行中心廣場

好景商場

信和中心

中港薈

國際廣場 彩薈軒

現時點 好彩海鮮酒家

太子 ~ 藍馬之城

港鐵油麻地站

碧街27號 勝利超級魚丸

○九龍城區

壹號名薈 美心MX、尚宴21

○觀塘區

淘大商場 越棧

麗港城商場 豪宴海鮮酒家、一粥麵

啟田商場 和味餐室

○葵青區

石蔭商場 茗港酒家

安蔭商場 君逸軒酒家

葵芳閣 龍寶酒家

荔景邨街市

○荃灣區

安蔭商場

洪福街市

荃豐中心

力生廣場 快樂蜂

南豐中心

○元朗區

朗屏商場 麥當勞

怡豐花園 日本料理嘉兵衛

形點Ｉ

上村12A號 恩記茶餐廳

合益廣場

○屯門區

華都商場 雲南小鍋米線

○沙田區

新城市廣場3期 唐宮小聚

○東區

銀河廣場

香港東隅

柴灣市政大廈

○灣仔區

渣甸中心 Hungry Korean

○中西區

置地廣場

中信大廈 有馬日本料理

蘇杭街105號 鮨政

吉席街 93 號 MAMA MALOUF Restaurant

○離島區

香港國際機場 一號客運大樓

○西貢區

Monterey Place

PopCorn 星巴克咖啡

資料來源：衛生防護中心（截至2021年1月22日）

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