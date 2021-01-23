佐敦封區｜油尖旺區議會接獲居民商戶求助　促政府作補償 (18:47)

政府今晨（23日）圍封佐敦受限區域，區內居民須待全區完成新型冠狀病毒檢測方可離開。有油尖旺區議員稱，今日分別接獲40多宗商户及10多宗居民求助，認為政府應補償當區居民。
區議員李傲然表示，截至傍晚接獲超過40宗求助，來自油麻地街市及新填地街商戶，多數為菜檔、生果檔，其中最受影響的是辦年貨商戶，因農曆新年將至，一早已入貨；餐飲商戶這兩日亦不能做生意，血本無歸，「到底會唔會有現金支援，補償、賠償畀佢哋，但係似乎我哋嘅林鄭特首無答到」。
油尖旺區議會副主席余德寶亦稱，接獲當區10多宗居民求助，主要有關膳食安排，即使政府安排熱線供居民查詢，有居民反映未能打通電話。他說，特首林鄭月娥今午見記者時承認，公布措施的時間有待改善，認為她欠居民一個道歉。
油尖旺區議會主席林健文亦質疑，政府希望於兩日內完成約一萬人的檢測，「目標太理想」，稱不少居民已提早離開，影響今次「禁足令」成效，質疑如兩日內完成不了一萬個檢測，禁足令會否延長又延長。
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