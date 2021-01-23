新冠肺炎｜屯門眼科中心文員初步確診　日前確診北區醫院護士曾訪同一層 (17:45)

庾慧玲今午在疫情記者會稱，染疫文員居於青衣，昨日（22日）發燒前往屯門醫院急症室求診。她昨早最近一次回到屯門眼科中心3樓上班，她主要負責後勤、為病人預約手術等文書工作，較少接觸病人。庾慧玲又說，早前到訪屯門眼科中心3樓的北區醫院確診護士沒有接觸染疫文員；她曾接觸的另外3名職員早前完成檢測，均為陰性。

庾慧玲表示，眼科中心昨晚已完成消毒清潔，初步沒有病人列為密切接觸者。屯門醫院正聯絡近日曾到相關房間辦理預約手術的30名病人，將會為他們安排病毒檢測。另外，會為眼科中心120名同事及外判員工安排病毒檢測。

瑪嘉烈外科染疫男病人入院前曾檢測 收入病房翌日接陽性結果

另外，瑪嘉烈醫院外科病房一名52歲男病人，初步確診新型冠狀病毒。庾慧玲指出，病人昨日黃昏因發燒、上腹痛及嘔吐，前往急症室求診，當時沒有呼吸道感染徵狀，醫護人員為他安排檢測，並讓他入住外科病房留醫。該病人昨日在社區檢測中心進行病毒檢測，入院後今早收到短訊通知，其檢測結果呈陽性；醫院今早亦獲得病人的陽性檢測結果，隨即安排病人接受隔離治療。

院方進行接觸追蹤後，發現一名外科病人與染疫病人牀位較近，被列為密切接觸者，需要接受隔離治療。由於染疫病人沒有進行高風程序，所有職員都有配戴合適的個人防護裝備，故無職員列密切接觸者，但有13名職員曾與確診病人接觸，會被列為其他接觸者，需接受醫學監察。

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