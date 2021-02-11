新冠肺炎｜浸會醫院八旬婦三驗始陽性曾住普通病房　今增81確診35源頭不明　疫戰一年染疫者破萬 (16:33)

78宗本地個案當中，21名患者居於油尖旺區，其中6人屬指定檢測區，當中3人來自「核心區」；另6名患者居於深水埗區，當中5人屬指定檢測區。今日並新增6座大廈要強制檢測。（16:50相關報道：灣仔星月閣、土瓜灣益民大廈等6廈須強制檢測 深水埗指定區域3幢上榜）

衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，一名今日確診的83歲女患者（個案9953）本月15至20日曾入住浸會醫院。她15至17日住在單人病房，兩次新冠病毒檢測均為陰性；其後轉到普通病房，1月19日發燒並再次檢測，呼吸道樣本對新冠病毒呈陽性，已轉到伊利沙伯醫院留醫。衛生防護中心正與浸會醫院跟進，相關護理人員及病人須接受檢測。

其他部分新增確診個案：

．早前有一名院友確診的油麻地炮台街常安大廈常安護老中心，今日多一名院友確診（個案9951），患者需要臥牀，不能隨意走動，於檢疫中心發現確診

．早前發現污水監測樣本持續對新冠病毒呈陽性而要強制檢測的佐敦吳松街5號，今日出現一宗確診個案

另外，衛生防護中心昨（22日）公布佐敦白加士街金威大廈4個C室爆疫，所有C室住客須撤離往檢疫中心，張竹君今日稱，該大廈共有26名住客撤離。

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