佐敦封區｜區議員質疑封區勞民傷財　陳凱欣：有改善空間 (15:24)

政府今晨（23日）圍封佐敦受限區域，區內居民須待全區完成新型冠狀病毒檢測方可離開。多名立法會議員、油尖旺區議員在佐敦受限區域外做直播及協助市民。食衛局前政治助理、立法會前議員陳凱欣稱，街坊向她表示相關人員上門「派飛仔」，要街坊在指定時間落樓檢測，檢測完會被扣上白色手帶作記認。現場亦有政府人員派發食物，包括麵包、水果、即食麵等，亦有翻熱湯包。
油尖旺區議會副主席、公民黨區議員余德寶表示，接獲居民求助，清晨才知其店舖在強制檢測範圍內，未能及時為店內寵物準備糧食，亦有居民未能及早向僱主請假。余德寶稱，受限區域內有不少居民近日已接受過強制檢測，質疑安排浪費資源、勞民傷財，認為當局應將檢測資源投放於其他「重災區」。
陳凱欣認為，政府今次做法有改善空間，未行動前已驚動街坊，令他們四散。她亦稱，受限區域的劃界尷尬，例如上海街和南京街交界有很多劏房，唐樓的衛生環境與受限區域內的大廈一樣差。她建議，政府下一步應留意疫情有否蔓延至其他地區，為全港市民免費檢測，並可邀請傳染病專家進入「三無大廈」視察。
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