佐敦封區｜區議員質疑封區勞民傷財　陳凱欣：有改善空間 (15:24)

油尖旺區議會副主席、公民黨區議員余德寶表示，接獲居民求助，清晨才知其店舖在強制檢測範圍內，未能及時為店內寵物準備糧食，亦有居民未能及早向僱主請假。余德寶稱，受限區域內有不少居民近日已接受過強制檢測，質疑安排浪費資源、勞民傷財，認為當局應將檢測資源投放於其他「重災區」。

陳凱欣認為，政府今次做法有改善空間，未行動前已驚動街坊，令他們四散。她亦稱，受限區域的劃界尷尬，例如上海街和南京街交界有很多劏房，唐樓的衛生環境與受限區域內的大廈一樣差。她建議，政府下一步應留意疫情有否蔓延至其他地區，為全港市民免費檢測，並可邀請傳染病專家進入「三無大廈」視察。

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