佐敦封區｜林鄭月娥落區視察　稱難保封區消息滴水不漏　不同意行動擾民 (19:54)

【19:54更新】政府今日（23日）凌晨圍封佐敦受限區域，特首林鄭月娥下午落區了解區內情況。她表示知道有市民於封鎖行動前「拖篋」離開當區，解釋因行動涉及逾3000名政府人員，無辦法百分百做到消息滴水不漏，而且當局需預早通知街市檔販停業兩日，亦會到當地視察，市民可能猜測到有封鎖行動，她稱政府在下一次的封鎖行動會在保密方面作改善，希望市民諒解。
林鄭月娥稱，佐敦近日的污水檢測結果有九成樣本呈陽性，當局經評估認為有需要封區，故首次援引《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章）封區。她稱封區行動涉及公共衛生，不同意是擾民，亦不會十全十美，完全無走漏。她亦不排除未來再有類似行動，會總結今次經驗，作出改善。
對於今日是香港抗疫一年，林鄭月娥稱，這一年來盡心盡力投入抗疫工作，但面對公眾認識不多的新型冠狀病毒，抗疫工作不會在一朝一日完全到位，「沒有最好只有更好」。
鄧炳強落區向警員了解情況
另外，今午約4時45分，警務處長鄧炳強亦到了佐敦受限區域視察，向警員了解情况，並與前線警員握手問好，但沒有回答傳媒提問。
勞工及福利局長羅致光、運輸及房屋局長陳帆、入境處長區嘉宏及海關關長鄧以海等，亦有到佐敦受限區域視察。
佐敦封區 相關報道：
封鎖區內5口家獲麵及罐頭各10個 檔主憂貓狗缺糧警允代放罐頭
Emily Online｜陳肇始入受限區遭警截停 徐英偉陳漢儀話「職員嚟」解圍
相關字詞﹕林鄭月娥 佐敦封區 佐敦疫情 佐敦禁足 佐敦指定區域 佐敦 佐敦指定區域地圖 佐敦禁足範圍 強制檢測 強制檢測地點 強制檢測名單 強制檢測中心 強制檢測群組 新冠病毒 新型冠狀病毒 新冠肺炎 編輯推介