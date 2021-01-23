佐敦封區｜林鄭月娥落區視察　稱難保封區消息滴水不漏　不同意行動擾民 (19:54)

林鄭月娥稱，佐敦近日的污水檢測結果有九成樣本呈陽性，當局經評估認為有需要封區，故首次援引《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章）封區。她稱封區行動涉及公共衛生，不同意是擾民，亦不會十全十美，完全無走漏。她亦不排除未來再有類似行動，會總結今次經驗，作出改善。

對於今日是香港抗疫一年，林鄭月娥稱，這一年來盡心盡力投入抗疫工作，但面對公眾認識不多的新型冠狀病毒，抗疫工作不會在一朝一日完全到位，「沒有最好只有更好」。

鄧炳強落區向警員了解情況

另外，今午約4時45分，警務處長鄧炳強亦到了佐敦受限區域視察，向警員了解情况，並與前線警員握手問好，但沒有回答傳媒提問。

勞工及福利局長羅致光、運輸及房屋局長陳帆、入境處長區嘉宏及海關關長鄧以海等，亦有到佐敦受限區域視察。

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