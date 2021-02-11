佐敦封區｜封鎖區內5口家獲麵及罐頭各10個　檔主憂貓狗缺糧警允代放罐頭 (12:55)

新填地街居民張先生表示，今早9時有政府人員拍門登記檢測，其後他到樓下檢測站做檢測，至今未有結果，一家五口只能留在家中。他和家人現時在家看電視，家中糧食足夠一日食用，但政府人員無公布封區何時完結，亦無提及派飯安排。他一家人在檢測後獲分發兩袋食品，有10包即食麵、10個罐頭，包括茄汁焗豆、豆豉鯪魚、罐頭粟米等。

張先生本身在區內開豬肉，他說今早無人送豬肉至區內，即使可以離開家中亦未能開檔，希望區域下周一（25日）能解封。

在西貢街開蔬菜檔的黃女士說，凌晨得知封區，整晚睡得不好，要四處問行家借貨，以便向9間食肆及酒店交貨。她認為政府公布倉卒，令她無法及早預備。她最擔心店內貓狗缺糧，幾次周旋後，警員願意幫她將打開的罐頭置於店前，讓貓狗食用。

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