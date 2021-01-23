佐敦封區｜受限區域設兩入口　居民經登記可入內【多圖】 (11:45)

凌晨有工人將食物及搓手液等物資送到廟街臨時熟食中心，職員分別在上海街及廟街架起帳篷設置流動檢測站，另有流動檢測車駛入上海街，部分阻礙設施車輛被拖走；吳松街及炮台街設有物資中心。

身穿全套保護衣的食環署職員到炮台街物資站外清洗街道。凌晨約3時，交通警到場開始封路，警員用鐵馬及封條封鎖大廈出入口，身穿全套保護衣的紀律部隊人員亦陸續到場增援，包括海關、入境處、懲教、消防等，消防處長梁偉雄亦有到場為同袍打氣。渠務署職員於封鎖範圍外的寧波街及白加士街，為附近大廈抽取污水樣本。

無法入封鎖區取食材 點心店女工遭老闆責怪

在南京街點心店工作的馮女士凌晨擬進入圍封範圍上班，遭警員警告入內或被隔離48小時，她說已有心理準備會封區，「有心理準備係禮拜（日），點知佢今日封，本身諗住做埋今日先，而家唔敢入去，我早幾日檢測咗」。她致電請示老闆，老闆着她兜路入舖內取回食材到其他分店，惟馮女士無法進入圍封範圍，一度被老闆責怪，其後無奈離去。

上海街207號食肆老闆麥先生說，昨午（22日）看新聞才得知封區消息，事前亦無收到任何通知，所有食材會報廢。他亦在圍封範圍內居住，「冇得走㗎啦，攞到陰性證明可以開舖，但都冇生意做」。

士多店主原擬入封鎖區餵貓 憂「有入冇出」終放棄

在新填地街經營士多的羅先生說，起初以為只封鎖有確診個案的大廈，其後才發現整個範圍封鎖，他稱雖然前一日已特意多餵食物給店內兩隻貓，但仍擔心兩貓糧食不足，清晨打算返回士多，希望可進入圍封範圍餵飼，但他擔心「有入冇出」，最後決定離去。

另外，凌晨1時許，衛生署人員到白加士街金威廣場，將C室住客送往檢疫。至早上8時許，環境局長黃錦星、食物及衛生局長陳肇始、民政事務局長徐英偉及衛生署長陳漢儀封鎖區內視察。

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