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佐敦封區涉約1萬居民　陳肇始：區內多劏房、污水陽性比例高　封區盼截斷傳播鏈【短片】 (10:20)

政府今晨（23日）圍封佐敦受限區域，區內居民須待全區完成新型冠狀病毒檢測方可離開。環境局長黃錦星、食物及衛生局長陳肇始及民政事務局長徐英偉今早到區內視察。陳肇始表示，受限區域內大廈較舊，有很多「三無大廈」及劏房，傳播風險較高，因此認為有需要對區內發限制及檢測宣告，以截斷傳播鏈。徐英偉指出，是次封區牽涉約1萬名居民。

陳肇始表示，早前劃出的佐敦、油麻地指定檢測區域在1月1日至20日期間，累計出現162宗個案、牽涉56幢大廈。她稱受限區域內感染情況嚴重，即使已完成強制檢測，但考慮到患者會有潛伏期，加上大廈污水監測結果顯示，受限區域內的陽性樣本比例較早前佐敦、油麻地指定檢測區域的其他地方較高，因此劃出此受限區。

凌晨4時封區　徐英偉：通知時間短免市民逃走

被問到為何選擇在凌晨4時展開封區行動，徐英偉稱希望通知時間愈短，避免市民逃走，配合人手準備及檢測站設置，並考慮到在影響市民最少的時間進行。

徐英偉稱，是次行動政府共派出3000人，涉及民政事務總署、衛生署、社會福利署、警務處、消防處、入境事務處、懲教署、海關及房屋署。受限區內設置51個臨時檢測站，政府今早6時起派人安排居民前往檢測站接受檢測。政府亦安排操尼泊爾語、烏都語等語言的工作人員協助區內少數族裔。

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