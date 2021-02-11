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佐敦封區｜政府佐敦劃「受限區域」　全區完成檢測方可離開　早前曾檢測者須再驗【短片】 (08:46)

政府今晨（23日）宣布，已引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，限制在佐敦指明「受限區域」（即東至吳松街、南至南京街、西至炮台街、北至甘肅街）內的人，須留在其處所並按政府安排於今日午夜12時前接受強制檢測，早前曾檢測者亦要再次檢測。

受限區域內將設立臨時採樣站，受檢者須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢者完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府表示，目標是爭取於約48小時內完成行動，為所有已識別的受檢者完成檢測並確定結果，讓市民可在周一（25日）上午6時左右開始上班。

食物及衛生局亦會向受限區域內的所有大廈發出強制檢測公告，任何曾於過去14日身處該區域內超過兩小時的人，即使在相關宣告生效時不在該區內，亦須在今日內接受強制檢測。

因應受限區安排，佐敦現正實施臨時交通及運輸安排。詳情可參閱政府新聞公報

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