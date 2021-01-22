新冠肺炎｜強制檢測大廈及地點名單（1月22日更新版） (23:45)

截至1月22日，強制檢測涵蓋的大廈如下：
任何在2021年1月9日至22日，曾身處以下地方逾兩小時的人（2021年1月25日或之前接受檢測）
．香港柴灣茵翠街9號悦翠苑
．香港新界將軍澳貿泰路8號茵怡花園第3座
．香港新界元朗青山公路元朗段211-223號及擊壤路2-10號喜利大廈
．香港九龍油尖旺炮台街33-35號
．香港九龍油尖旺白加士街66-66A號
．香港九龍油尖旺南京街1J-1N號/白加士街68-70號南京大樓
．香港九龍油尖旺南京街3-5號懷高大廈
．香港九龍深水埗大南街260-262號
．香港九龍深水埗桂林街95號/基隆街359號
任何在2021年1月8日至21日，曾身處以下地方逾兩小時的人（2021年1月24日或之前接受檢測）
．香港九龍藍田麗港街31號麗港城第5座
．香港九龍油尖旺海庭道16號富榮花園第2座
．香港新界葵涌安足街7號安蔭邨德蔭樓
．香港九龍油尖旺吳松街119-121號穎嘉樓
．香港九龍油尖旺渡船街7-10號仁賢大廈
．香港九龍油尖旺廟街108-116號漢興商業大廈
．香港九龍油尖旺廟街118號
．香港九龍油尖旺吳松街1-3號創遠樓
．香港九龍油尖旺吳松街5-11號
．香港九龍油尖旺吳松街15-17號金源樓
任何在2021年1月7日至20日，曾身處以下地方逾兩小時的人（2021年1月23日或之前接受檢測）
．香港九龍油尖旺文蔚街25-47號文耀樓
．香港九龍油尖旺砵蘭街33C號/窩打老道5-7號兄弟大樓
．香港九龍觀塘牛頭角道189號牛頭角上邨常康樓
．香港鰂魚涌康安街14-16號康怡花園N1座
．香港九龍油尖旺廣東道509-511號
．香港九龍油尖旺廣東道571-573號
．香港九龍油尖旺寧波街27-31號
．香港九龍油尖旺上海街125-127號福成樓
．香港九龍油尖旺上海街131-133號
．香港九龍油尖旺上海街137-139號海豐大廈
．香港九龍油尖旺新填地街10-14號新利大廈
．香港九龍深水埗汝州街223號/北河街92-94號
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