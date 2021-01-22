廟街商會：食環署通知晚上10時收檔　油尖旺區議員促政府交代封區細節 (23:30)

【22:30】廟街商會主席陸興發今（22日）向本報表示，食環署通知小販需在晚上10時收檔，他估計未來兩至三日也不能做生意，「生意當然係零」。多名油尖旺區議員亦指出，向政府查詢當區的封區消息均沒有回覆，批評政府遲遲未有公布，令區內居民十分惶恐，要求政府盡快交代及澄清事件。

油尖旺區議會副主席余德寶說，政府放風執行禁足令，但至今未交代事件，批評禁足令勞民傷財，區內很多「三無大廈」沒有居民名單，質疑封區成效。另外，他說區內舊樓有喉管播毒或環境污染問題，禁足令未能解決問題，反會增加市民感染風險。

區議員李傲然認為，政府應撤離居民至檢疫中心，封區消息令居民搬離住所，反而有散播疫情危機。他說，有排檔東主「喊住」來電，對方稱食環署要求排檔在晚上8時「清場」，但未有解釋原因，促請政府交代清楚。區議員何富榮說，接獲不少居民求助，有居民未來數日要覆診或洗腎，擔心封區令他們不能接受治療。

陸興發說與小販商戶近日已檢測，他已取得陰性報告，故住在附近的他亦稱不怕封區，「我有電單車可以四圍走」。

新冠肺炎 相關報道：

增8大廈須強制檢測【附名單】

政府擬「圍封」油麻地檢測區 多間商店排檔未知如何應對

政府擬「圍封」油麻地檢測區 區內居民千元購一周糧食預備