警拘7人涉1.1億老人院投資騙案　有事主被騙570萬 (22:15)

被捕的5男2女，年齡33至49歲，涉嫌串謀詐騙，包括3名凱柏集團董事或前董事，以及4名負責銷售投資計劃的職員，其中一名董事計劃離港時被捕，警方在其身上搜獲一些現金。另外，警方又搜查凱柏位於尖沙嘴的辦公室，檢獲一些電腦、電子器材、文件及現金等。警方發現共182名事主，包括退休及專業人士，各人損失5萬元至570萬元不等。

警方指出，2018年8月起，事主透過朋友介紹或社交媒體，參與該公司由一些自稱「投資專家」舉辦的投資講座，並游說他們投資一些低風險、高回報的投資計劃，其中主要包括投資該集團旗下位於荃灣及灣仔的老人院，並稱可成為股東。警方表示，騙徒透過誇大老人院牀位數目及收益，誇大投資回報為60至70%。

警方西九龍總區重案組總督察王子于稱，騙徒不時會帶投資者參觀有關老人院的裝修進度，增加可信性，但投資者無法查閱公司的財務狀況及帳目。騙徒又以不同藉口解釋拖延情況，並游說對方加碼，至後期更隱瞞「爛尾」及欠租情況，但仍不斷向新客戶銷售有關投資項目，並游說投資者購買高息債券「收息」，或以借債投資賺取「息差」。

投資者一直收不到聲稱的回報，只有部分人購入債券後每月收取小量利息，但不及其投資金額，至去年10月，投資者懷疑受騙，到該公司位於尖沙嘴的辦公室欲追討時，發現辦公室人去樓空，遂報警求助。警方經調查後，發現該兩間老人院未獲發牌。