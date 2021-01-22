新冠肺炎｜政府擬「圍封」油麻地檢測區　多間商店排檔未知如何應對 (19:15)

新填地街豬肉檔主張先生擔心，封區會影響送貨車進出區內，他每日為全港約10間餐廳供應數十公斤豬肉，若不能送貨將每日損失數萬元。他稱封區仍會開業，否則只會蝕本，但質疑封區兩日作用不大，難以找出所有患者。

同一條街的冰室負責人吳先生則支持封區，希望市民恢復信心，出街用膳，令生意好轉。吳先生說，餐廳因人流大減，現時只會預一日用量的食物，若封區兩至三日，欠缺存貨很難做生意，亦相信人流會大減，將會在封區期間關門不做生意。

蔬菜排檔檔主鍾先生說，當區多確診個案，支持封區，盡快個案「清零」，令排檔恢復人流。他續說，該檔有5000元蔬菜存貨，若不做生意，蔬菜會腐爛，屆時會血本無歸，故封區仍會營業。

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