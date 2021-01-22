新冠肺炎｜袁國勇：白加士街金威廣場C室單位居民須撤離 (18:38)

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指出，該大廈10宗確診個案涉5個單位，分別為5A、5C、6C、7C及17C樓，其中4個屬C室，5C有6人確診，首名確診者是有源頭個案，來自一間共11人確診的清潔公司；6C及7C共有兩宗無症狀的確診個案，於1月18日確診，17C單位有一宗確診，1月17日檢測呈陰性，1月20日再檢測呈陽性。5A有一宗無症狀確診個案。

袁國勇表示，懷疑C室單位喉管有問題致「煙囪效應」，如有確診者洗澡時所產生的暖流濕氣可經天井向上升，或熱水流入渠道氣體向上升，如其他單位喉管有看不見的破裂情況，空氣便進入單位內，而當開抽氣扇時空氣進入單位內的機會更大以致出現爆發。他稱，當工作地點有爆發，工人返家時可把病毒傳給家人，同時可經天井或喉管傳給其他單位的人，而其他單位的人又會外出上班及返回工作地方，以致社區爆發情況嚴重。

袁國勇稱，全部C室單位居民撤離至隔離中心後，香港大學團隊會聯同環保署及屋宇署會進單位內作詳細檢測，檢查喉管及作測試，檢視氣體會否經喉管流出，居民經14天隔離便可返回單位。

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