婦涉舉腳踢警大腿受審　警一度自稱身高僅1.5米　官：1.5米好矮咋喎 (18:43)

被告家庭主婦李貴花（43歲），控罪指稱她於2019年12月25日，在旺角砵蘭街近山東街交界襲擊警員16214黃梓峰。

警動部隊警員黃梓峰供稱，當晚凌晨向亞皆老街方向推進時，見人群聚集高叫政治口號、粗口及辱警語句，大部分人散去，惟被告不肯離開，情緒激動，並大叫「警察，大X曬呀？死黑警！」，見她行前舉高腳，並踢其左邊大腿一下，黃梓峰於是大叫「襲警」，並向她噴胡椒噴劑，惟他不清楚制服過程。

被告李貴花自辯稱，當晚與其姊在朗豪坊逛街吃飯，見多名防暴警員衝進商場後便離開，因旺角區的道路被封，於是叫丈夫駕車接她，她正去找丈夫時，見大批警員一字排開，不讓市民離開和辱罵市民，於是跟警方對罵，其間有人拉住她，她掙脫時曾行前一步，當時距離警員約一米多，但隨即被多名警員噴胡椒噴劑，再被盾牌推跌。

控方盤問李貴花時，她曾稱呼警員為「死黑警」，張官隨即請被告於法庭內「叫返警員」。

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