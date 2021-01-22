3警涉妨司法公正上訴得直撤罪 高院：遺漏不屬虛假陳述 (17:52)

三名上訴人依次為男警鄧文祖、女警李軒賴、男警長伍肇龍。本案爭議點是首上訴人於2016年12月20日拘捕蕭姓被捕男子時沒有進行搜身，而是由被捕人從褲袋中交出毒品，與閉路電視片段不符，並在證人口供及警察記事冊上省略了被捕人曾將一個黃色錢包拋入花槽裏，次上訴人拾回錢包的事項。

高院暫委法官譚思樂在判辭指出，各上訴人的書面紀錄上的「搜查」，應是解作「截停、搜查」，須與「截停」一同理解，「搜查」亦涵蓋對被搜查人作出要求或給予指示，包括要他從口袋裏將東西拿出。

至於各上訴人的書面紀錄省略了被捕人將毒品扔在花槽的事項，譚官認為，三人的做法有商榷之處，但從純法理角度，遺漏不屬虛假陳述，只是令相關警察記事冊及證人口供不全面及不完整，而原審時控辯雙方同意案件不涉「砌生豬肉」，毒品確為被捕人所有，故裁定三人上訴得直，定罪及判刑撤銷。

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