六旬地盤工長傘刑毁社民連棺材道具罪成　還押下月判刑 (17:15)

被告孫國榮（65歲）報稱地盤工人，控罪指稱他於2019年10月1日，在灣仔軒尼詩道130號外，與其他不知名的人無合法辯解而損壞屬於社民連的一個黑色棺材道具，意圖罔顧該財產會否被損壞；同案另一被告鄧惠忠早前認罪，被判18個月感化令。

裁判官林希維裁決時指出，被告辯稱當日早上打算乘港鐵到金紫荊廣場觀看升旗而途經現場，惟他並不知道典禮開始時間，當控方提出當日升旗禮不設公眾席時，被告亦表現得支吾以對。林官又稱，當時被告與遊行的人距離約一米，不可能不知發生何事，其說法只是將自己置身事外，而他打開長傘為了對製造混亂更有利，並掩飾身分，故拒絕接納被告口供。

林官裁定，當日包括被告在內的一群人衝向社民連的遊行隊伍，用手或遮擊打屬於社民連的道具棺材，過程中互有推撞，棺材倒地並損毁，各人擔當不同角色，以達致破壞棺材的目的，可見存在共同犯罪協議，最終裁定罪成。

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