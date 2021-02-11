新冠肺炎｜今增61宗確診　26宗源頭不明　白加士街金威廣場4同坐向單位爆疫 (16:57)

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，佐敦白加士街98號金威廣場早前有兩相同坐向單位出現確診個案，該大廈今日增3單位出現確診，當中兩單位與早前個案坐向相同即C座，累計4個相同坐向單位爆疫。衛生防護中心人員及專家下午已到場視察，調查是否出現垂直傳播。金威廣場共涉5單位共10宗個案。

張竹君指出，55宗本地個案中，24宗患者居於油尖旺區，當中13宗為源頭不明；油尖旺區個案中，8宗來自指定檢測區域，當中5宗源頭不明。與早前相關個案中，包括一宗將軍澳–藍田隧道地盤相關個案。

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示，威爾斯親王醫院職員診所病人服務助理初步確診，患者昨（21日）發燒到職員診所求診，檢測後初步確診，最後上班日為1月20日。其主要工作為協助診所內醫護人員照顧病人，其間無接觸過確診者。3名曾與染疫助理共膳的職員被列密切接觸者須檢疫。威院職員門診今日暫停服務。

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