警方新界北反黑拘131人　涉縱火販毒無牌賣酒等 (16:18)

被捕的131人為92男39女，年齡介乎17至65歲。新界北總區反三合會行動組督察陳爾桁稱，有黑幫以可觀報酬招攬待業的南亞裔人販毒，他們按每日或每宗交易金額獲取百分之五的佣金，上月17日，警方搜查元朗丹桂村一間位於鐵皮屋的販毒場所，拘捕3名男子，其中兩人是南亞裔，其中一名印尼籍男子已被落控販毒罪。

另外，警方發現有黑幫走私香煙，在網上社交平台以送貨方式，在全港不同地方售賣。周二（19日）警方聯同海關搜查一個位於打鼓嶺的貨倉，檢獲逾1680萬支未完稅香煙，市值逾4640萬，5名男子涉案被捕。上月31日，警方搜查屯門一間桌球室，拘捕兩名員工，15名顧客涉違反限聚令被票控。

屯門警區助理指揮官（刑事）署理警司武少禧表示，有黑幫租用位置偏遠村屋以儲存及販運毒品，這些村屋交通不便，少外人出入。上月18日，警方搜查屯門屯子圍一間村屋，檢獲33克可卡因、8克氯胺酮、一把牛肉刀、1萬元現金等，拘捕屋內3名男子，相信已搗破一個運作兩個月的毒品分銷中心，警方正追查集團幕後主腦。

上月31日，警方突擊巡查屯門建發街及石排頭路工廈3間無牌酒吧及一間派對房間，拘捕71人。武少禧指出，其中一間酒吧面積約800呎，當時有29名顧客，衛生環境惡劣，酒吧設有兩道上鎖大鐵閘，牆壁貼有隔音棉。

另外，警方發現有黑幫成員向街市菜檔、街市運輸司機及賣飯盒小販勒索保護費，金額約數千元，警方拘捕涉案20人，武少禧形容手法舊式、近乎絕迹。