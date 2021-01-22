紅磡非法集結案　辯方稱首被告被制服遭警踩頭捏下體　作供警否認 (16:48)

被告依次為保安員張漢東（25歲）、音響技術員姚子浩（22歲）、15歲女童及學生唐健龍（19歲）。4人同被控一項非法集結罪，張漢東另被控各一項管有炸藥、襲警及管有攻擊性武器，姚子浩另被控一項管有攻擊性武器罪。

今日續由有份拘捕首被告、案發時駐守西九龍衝鋒隊的吳振霆作供。辯方在盤問時向吳振霆指出，案發時首被告張漢東在港鐵黃埔站A出口內被警方制服期間，首被告曾被警員踩頭、腳踢腰、胸及頭，以及膝壓左手。

辯方續指出，警方將首被告帶上警車，前往紅磡警署途中，有警員將警車的窗簾關上後，將首被告的頭推向窗口玻璃或欄杆數次、多次拳打他的頭，用證物之一的彈叉彈他的背，又將他拉在地上用警棍捅背及肩，隨後將他拉回座椅用護膝撞他的胸及肚。

此外，辯方亦指出，吳振霆在警車內坐在首被告旁時，有摸首被告的身體、在他的褲袋拿出電話，以及伸手到他的前褲袋捏他的下體；及後回到警署後，吳振霆曾故意推跌首被告及拉扯他的手扣，令他左膝擦傷及兩邊手腕瘀傷，又曾在警署一房間內將首被告的頭壓向枱面，說「頭再郁就打你」。吳振霆否認以上辯方說法。聆訊下周二（26日）續。

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