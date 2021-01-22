調查：78%醫護願接種新冠疫苗　逾六成擬選科興疫苗 (15:50)

政府擬在下月推新型冠狀病毒疫苗接種計劃，醫護誠信同行、香港牙醫學會、香港私人執業專科醫生協會、香港西醫工會及香港女醫生協會等多個團體，在今年1月7至14日訪問了930名醫護，有78%醫護表示願意接種新型冠狀病毒疫苗，5%不願接種，17%懸而未決。
受訪者當中，61%選擇科興滅活疫苗，22%選擇BioNTech m-RNA疫苗，11%選擇阿斯利康腺病毒載體疫苗，其他人不會接種疫苗。
受訪的397在私家診所執業的醫生，有67%願意在診所為市民接種疫苗，大部分人希望政府提供每針100至200元資助。至於社區接種中心，930名醫護中，62%願意在中心提供服務，其中最多醫生期望有1000元時薪。
西醫工會會長楊超發估計，因滅活病毒技術在疫苗上應用時間較長，故醫護對科興疫苗信心較大。他又說，西醫工會有興趣承辦一、兩個社區接種中心，據他所知，政府將在每區設一、兩個社區疫苗接種中心，每個中心15個接種位，每個位需兩至三名護士，每個中心需兩名醫生，相信有足夠人手應付。
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