調查：78%醫護願接種新冠疫苗　逾六成擬選科興疫苗 (15:50)

受訪者當中，61%選擇科興滅活疫苗，22%選擇BioNTech m-RNA疫苗，11%選擇阿斯利康腺病毒載體疫苗，其他人不會接種疫苗。

受訪的397在私家診所執業的醫生，有67%願意在診所為市民接種疫苗，大部分人希望政府提供每針100至200元資助。至於社區接種中心，930名醫護中，62%願意在中心提供服務，其中最多醫生期望有1000元時薪。

西醫工會會長楊超發估計，因滅活病毒技術在疫苗上應用時間較長，故醫護對科興疫苗信心較大。他又說，西醫工會有興趣承辦一、兩個社區接種中心，據他所知，政府將在每區設一、兩個社區疫苗接種中心，每個中心15個接種位，每個位需兩至三名護士，每個中心需兩名醫生，相信有足夠人手應付。

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