新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (10:21)

本港周四（21日）新增70宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（1月15至21日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。
○油尖旺區
碧街27號 勝利超級魚丸
漢宜大廈 Hello India Restaurant & Bar
港鐵油麻地站
太子 ~ 藍馬之城
現時點 好彩大酒樓
國際廣場 彩薈軒
寶靈商業中心
奧海城2期 金滿庭
豉油街23號 四寶食堂
廣東道830號 大安茶冰廳
彌敦道594-596號 紅茶
入境事務處西九龍辦事處
誠興樓 新森林焗之專門店
油麻地街市
嘉榮大廈 好彩海鮮酒家
砵蘭街35號 燒味工房
白加士街47-49號 澳洲牛奶公司
油麻地街巿公廁
上海街/窩打老道公廁
街巿街公廁
連翔道公廁
佐敦道公廁
加士居道公廁
炮台街公廁
百誠大廈 大家樂
○九龍城區
壹號名薈 尚宴21、美心MX
聯成大廈 麵.睦月
紅磡市政大廈
○觀塘區
啟田商場 和味餐室
麗港城商場 豪宴海鮮酒家
美德工業大廈 美德茶餐廳
振萬廣場 柏熊屋
觀塘碼頭廣場
○葵青區
安蔭商場 君逸軒酒家
石蔭商場 茗港酒家
荔景邨街市
○荃灣區
南豐中心
○元朗區
上村12A號 恩記茶餐廳
怡豐花園 日本料理嘉兵衛
朗屏商場 麥當勞
嘉湖新北江商場 金裝燉奶佬餐廳
洪福商場
○屯門區
華都商場 雲南小鍋米線
良景廣場
○沙田區
新城市廣場3期 唐宮小聚
○東區
銀河廣場
環翠邨街市大廈
柴灣市政大廈
康翠臺商場 尚品餐廳
○灣仔區
渣甸中心 Hungry Korean
○中西區
蘇杭街105號 鮨政
中信大廈 有馬日本料理
○離島區
香港國際機場一號客運大樓
資料來源：衛生防護中心（截至2021年1月21日）
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