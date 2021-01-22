港聞

新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (10:21)

本港周四（21日）新增70宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（1月15至21日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。

○油尖旺區

碧街27號 勝利超級魚丸

漢宜大廈 Hello India Restaurant & Bar

港鐵油麻地站

太子 ~ 藍馬之城

現時點 好彩大酒樓

國際廣場 彩薈軒

寶靈商業中心

奧海城2期 金滿庭

豉油街23號 四寶食堂

廣東道830號 大安茶冰廳

彌敦道594-596號 紅茶

入境事務處西九龍辦事處

誠興樓 新森林焗之專門店

油麻地街市

嘉榮大廈 好彩海鮮酒家

砵蘭街35號 燒味工房

白加士街47-49號 澳洲牛奶公司

油麻地街巿公廁

上海街/窩打老道公廁

街巿街公廁

連翔道公廁

佐敦道公廁

加士居道公廁

炮台街公廁

百誠大廈 大家樂

○九龍城區

壹號名薈 尚宴21、美心MX

聯成大廈 麵.睦月

紅磡市政大廈

○觀塘區

啟田商場 和味餐室

麗港城商場 豪宴海鮮酒家

美德工業大廈 美德茶餐廳

振萬廣場 柏熊屋

觀塘碼頭廣場

○葵青區

安蔭商場 君逸軒酒家

石蔭商場 茗港酒家

荔景邨街市

○荃灣區

南豐中心

○元朗區

上村12A號 恩記茶餐廳

怡豐花園 日本料理嘉兵衛

朗屏商場 麥當勞

嘉湖新北江商場 金裝燉奶佬餐廳

洪福商場

○屯門區

華都商場 雲南小鍋米線

良景廣場

○沙田區

新城市廣場3期 唐宮小聚

○東區

銀河廣場

環翠邨街市大廈

柴灣市政大廈

康翠臺商場 尚品餐廳

○灣仔區

渣甸中心 Hungry Korean

○中西區

蘇杭街105號 鮨政

中信大廈 有馬日本料理

○離島區

香港國際機場一號客運大樓

資料來源：衛生防護中心（截至2021年1月21日）

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