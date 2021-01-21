夏博義當選大律師公會主席　冀探討修改《港區國安法》部分條文 (22:45)

被問到欲修訂《港區國安法》什麼條文，夏博義稱，國安法第55條列明被告可「送中」，他稱或有違《基本法》第35條，又稱《基本法》列明在嚴重案件應有陪審團，惟國安法案件最高可判處終身監禁，卻可不設陪審團。《基本法》第35條指出，香港居民有權得到秘密法律諮詢、向法院提起訴訟、選擇律師及時保護自己的合法權益或在法庭上為其代理和獲得司法補救。

對於律政司聘用英國御用大律師David Perry引起爭議，終要委聘本地大律師，夏博義稱若David Perry可來港，兩人會成為對手；據他了解，檢疫問題對David Perry決定不來港而言角色較大，因前後或需檢疫多達42日，若豁免檢疫則非常具爭議性，因有可能傳染他人。

夏博義稱，對法治非常堅定，他不喜歡暴力示威者，亦不喜歡當局濫權，任內會努力鞏固法治。

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