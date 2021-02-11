學生記者入稟索手機維修費　律政司：警射胡椒球彈沒謹慎責任　審裁官：咁唔需要指引啦 (21:14)

申索人為理大物理治療學4年級學生陳斐揚；被告為律政司長。律政司早前要求將案件移交高等法院審理，遭審裁官駁回。律政司又以案件瑣碎無聊、屬無理纏擾為由，申請剔除申索。

署理主任審裁官葉樹培開庭要求律政司澄清，當日行動是「防暴行動」抑或「驅散行動」；又詢問警員使用胡椒球槍時，有否指引和守則。律政司代表確認，當日為防暴行動，亦承認有使用胡椒球槍的指引。

審裁官續稱，他不解為何律政司在陳辭中說警員沒有法律上的謹慎責任，「如果冇謹慎責任，咁唔需要指引啦，警察鍾意點射都得啦」，直指律政司說法矛盾、不合理。

審裁官又指出，律政司同時聲稱警員沒有違反謹慎責任，但法庭現階段無法就此裁斷，需經過審訊後，才能評估當時警員的武力是否合乎指引及屬合理需要，最終駁回剔除申索申請。案件押後至5月4日再訊，其間雙方須遞交證人供辭。

相關報道：稱防暴警射胡椒球毁手機 理大學生記者索償788元 律政司申移交高院（2020年8月12日）